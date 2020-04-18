РИАМО - 18 апр. Несмотря на действие режима самоизоляции, жители Московской области могут оформить ипотеку в Сбербанке прямо на дому с помощью портала «ДомКлик», говорится в сообщении пресс-службы банка

Первые подобные сделки уже провели в Среднерусском банке ПАО Сбербанк, который обслуживает граждан в Московской, Тверской, Калужской, Брянской, Смоленской, Тульской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Рязанской областях.

«Мы постоянно совершенствуем свои сервисы, предоставляя клиентам максимальный комфорт при получении услуг банка. И сегодня для нас очень важно, чтобы жители Московской области могли решить жилищный вопрос даже в сложившейся обстановке», - сказал заместитель председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Сергей Ганиев.

На портале «ДомКлик» от Сбербанка можно решить большинство вопросов, связанных с выбором, приобретением и регистрацией жилья. Нужно лишь присутствие заемщика при подписании документов. В связи с этим банк направляет сотрудника к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в электронном виде.

Все сотрудники Сбербанка, которые направляются к заемщикам, обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В Московской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции действует режим самоизоляции, граждане не могут покидать жилище без веского повода. Кроме того, для поездок на транспорте необходимо получить пропуск.