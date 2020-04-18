РИАМО - 18 апр. Более 400 пассажиров, вернувшихся в субботу рейсом из Гоа в аэропорт Шереметьево, развезли по домам в Подмосковье, столице и в ближайшие регионы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Из аэропорта Шереметьево доставили до дома 200 жителей Москвы и 204 жителя Московской области для соблюдения 14-дневного карантина. Еще семь пассажиров разместили в областных обсервациях, а жителей ближайших регионов доставили до дома», - говорится в сообщении.

Минтранс Московской области предоставил для перевозки граждан 60 автобусов. Транспорт проходит обязательную дезинфекцию и санобработку перед поездками и после них. Водители обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, антисептиками.

Для борьбы с коронавирусной инфекцией все приезжающие в страну россияне обязаны пройти двухнедельный карантин у себя дома. При признаках простуды нужно вызвать врача на дом, самим ходить в поликлинику не нужно.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- Приложение по проверке выданного пропуска запустили в Москве. Также с его помощью можно привязать к цифровому пропуску транспортную или социальную карту.

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

- Волонтерам в Подмосковье будут выдавать специальные пропуска. Изменения начнут действовать с 22 апреля.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье до 1 мая. Это касается строительных работ и услуг каршеринга.

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.