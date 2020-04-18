РИАМО - 18 апр. Батюшка одного из храмов в столичном районе Строгино освятил прихожанам куличи и яйца, также у храма все желающим наливают святую воду для самостоятельного освящения «пасхального набора» дома, сообщила корреспонденту РИАМО служительница храма.

«Утром пришли прихожане, и батюшка решил выйти и все освятить. Где-то около часа освящал», - сказала собеседница агентства.

При этом, в связи с введением в столице режима самоизоляции в храм прихожан не пускают. Вход перегородила палатка, в которой продают освященные куличи и свечи. А тем, кто пришел со своими бутылочками, наливают святую воду, чтобы люди могли освятить «пасхальный набор» дома.

«На службе могут присутствовать только служители храма и певчие. Могут пустить и волонтеров, если у них есть разрешение от главного иерея округа. Сегодня одна такая женщина приходила, даже показывала бумагу», - добавила собеседница.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил всех верующих освящать куличи и пасхи самостоятельно из-за введенных мер в рамках борьбы с коронавирусом.

Русская православная церковь проведет онлайн-трансляции богослужений, они будут доступны на официальном сайте Московского Патриархата.