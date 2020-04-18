РИАМО - 18 апр. В Московской области за 17 апреля число нарушений правил дорожного движения выросло на 16% к 16 апреля и на 20% к аналогичному периоду прошлого года, всего выявлено 80 тысяч нарушений за сутки, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«На дорогах Московской области число транспортных средств увеличилось на 11% по отношению к четвергу, но на 21% снизилось по сравнению с прошлой неделей», - говорится в сообщении.

Также за сутки 17 апреля в Подмосковье произошло пять ДТП, в результате которых погибли два человека, а еще пять получили травмы.

В Подмосковье с 15 апреля передвижение на любом виде транспорта разрешено только при наличии цифрового пропуска. Все жители должны соблюдать режим самоизоляции до конца апреля.