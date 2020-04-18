РИАМО - 18 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким умершего депутата регионального парламента Ивана Жукова, у которого был выявлен коронавирус.

Жуков скончался в субботу. Ему было 64 года.

«Сегодня от коронавируса скончался депутат Мособлдумы Иван Жуков. Он делал очень много добрых дел, много работал на благо нашего Подмосковья. Мои соболезнования родным и близким», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что депутат всегда был энергичный, горел делом, много работал для Богородского округа. Коронавирус у Жукова диагностировали 14 апреля.

«Мы все переживаем за то, что произошло. И вместе с тем, я хотел бы поблагодарить всех тех, кто добросовестно соблюдает карантин и наши бесконечные постановления, ограничения. <…> Будьте осторожны, все это пройдет и мы обязательно вернемся к нормальной жизни», - добавил губернатор.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов также выразил родным и близким скончавшегося соболезнования. Он отметил, что Жуков был энергичным, жизнелюбивым человеком, верным другом. Он служил примером безграничной преданности своему делу.

Жуков родился 17 июля 1956 года в станице Дядьковская Краснодарского края. Он впервые был избран депутатом Мособлдумы II созыва, затем также избирался в III, IV, V и VI созывы.

Он являлся депутатом регионального парламента от Ногинского одномандатного избирательного округа, входил в комитет по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики.

За свою жизнь Жуков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орденами «Во славу законности» и Ивана Калиты, имел знак Преподобного Сергия Радонежского.

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18 АПРЕЛЯ

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Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

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