РИАМО - 18 апр. В столице заработало приложение, которое поможет горожанам проверить, действителен ли их пропуск для проезда по Москве, а также привязать к нему транспортную карту, оно расположено на официальном сайте мэра города.

Форма на сайте позволяет получить цифровой пропуск, проверить и привязать ранее выданный пропуск к машине, транспортным картам «Тройка», «Стрелка» или социальной карте москвича.

Для проверки и привязки карты нужно ввести полученный ранее 16-значный код.

Цифровой пропуск нужен горожанам для поездок по Москве на любом виде транспорта – личном и общественном. Также в столице с 22 апреля на общественном транспорте можно будет проехать только с помощью транспортных или социальных карт, которые должны быть привязаны к цифровому пропуску.

В городе до 1 мая действует режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

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