РИАМО - 18 апр. Новая форма приложения по оформлению цифровых пропусков в Москве подверглась хакерским атакам, сообщил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Вы знайте, пока еще не очень много, хотя попытки были и пресечены были сразу же», - сказал Лысенко в эфире телеканала «Россия 24».

Он предположил, хакеры продолжат свои атаки, но столичные специалисты к ним готовы.

В Москве до конца апреля ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости: купить продукты или лекарства, вынести мусор, выгулять собаку, отправиться на работу.

Передвигаться на личном и общественном транспорте в городе можно только при наличии цифрового пропуска. Пассажиры должны привязать свою транспортную или социальную карту к цифровому пропуску.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

- Волонтерам в Подмосковье будут выдавать специальные пропуска. Изменения начнут действовать с 22 апреля.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье до 1 мая. Это касается строительных работ и услуг каршеринга.

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.