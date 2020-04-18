РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 апр. Жители подмосковных Люберец пожаловались на большой уровень шума из-за работы бетонного завода, сообщается в Instagram-аккаунте Народного экологического совета городского округа.

Общественная организация «Народный экологический совет» состоит из активных жителей округа и представителей администрации. Совет занимается экологическими проблемами Люберец.

«В условиях мер повышенной безопасности и самоизоляции, которые ввели власти страны, некоторые предприниматели только наращивают свое производство, тем самым глубоко наплевав на окружающих жителей. Ничего не может заставить руководство бетонного завода в деревне Машково городского округа Люберцы остановить или хотя бы сократить выпуск «стратегического сырья». Шум страшный», - говорится в сообщении.

В совет по данному вопросу обратились жители. Они пожаловались на сильный шум с завода. Замеры показали превышение шума при работе завода.

Представители Народного экологического совета попросили обратить внимание на ситуацию управление по охране окружающей среды городской администрации и министерство экологии и природопользования Московской области.