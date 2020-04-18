РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 апр. Власти подмосковного Подольска рекомендовали жителям городского округа добираться на работу утром на Гривно в микрорайон Климовск на электричке в связи с отменой единственного утреннего автобусного рейса, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска попросила на интернет-портале восстановить автобусный рейс отправлением в 07:57 по маршруту №29 станция Подольск - станция Гривно (Климовск), так как это единственный рейс, на котором она с коллегами могла приезжать к 09:00 на работу. Администрация городского округа рассмотрела обращение по вопросу изменения количества автобусов на муниципальном маршруте.

«Транспортное обслуживание на маршруте №29 осуществляет один автобус большого класса с выполнением 18 рейсов. Согласно действующему расписанию от остановочного пункта «Станция Подольск» первый рейс выполняется в 08:58. Средний пассажиропоток в сутки составляет 335 человек, на рейс - 19 человек. Действующее расписание соответствует сложившемуся пассажиропотоку», - сказал заместитель главы администрации муниципалитета Анатолий Гребенюк.

Он уточнил, что проезд от станции Подольск до станции Гривно возможен электропоездом отправлением в 07:44, 08:09, 08:34, 08:39, 08:45 (время в пути от 7 до 9 минут)

По его словам, перевозку пассажиров на маршрутах №29 «станция Подольск – станция Гривно» осуществляет МАП №5 города Подольск филиала АО «Мострансавто» по регулируемым тарифам на основании заключенного муниципального контракта. В связи с введением комплекса мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также в связи с резким снижением пассажиропотока, транспортная работа по маршруту №29 с 8 по 30 апреля оптимизирована и осуществляется по сокращенному расписанию выходного дня.