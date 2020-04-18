РИАМО - 18 апр. Выкупающим недвижимость у столицы в рассрочку представителям МСП отсрочили платежи за второй квартал до конца текущего года, общий объем отсрочки составит порядка 3,6 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Данный инструмент был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным в рамках третьего пакета антикризисных мер. Речь идет об отсрочке платежей по договорам купли-продажи городской недвижимости, которые заключены с предпринимателями без проведения торгов в рамках Федерального закона №159-ФЗ.

«Эта мера коснулась более 3,3 тысячи московский предпринимателей, в общей сложности до конца года будут отложены платежи на 3,6 миллиарда рублей. Это беспроцентная отсрочка платежей за три месяца – апрель, май, июнь, которая уже предоставлена автоматически всем представителям малого и среднего бизнеса по всем заключенным договорам купли-продажи», – отметил Ефимов.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в Москве с 2011 года преимущественным правом выкупа воспользовались 6,8 тысячи предпринимателей. За девять лет с представителями малого и среднего бизнеса, добросовестно арендующими городскую недвижимость, были заключены договоры, общая сумма которых составила 145,8 миллиарда рублей.