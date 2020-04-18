РИАМО - 18 апр. Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек после тушения пожара в городском округе Серпухов, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, 17 апреля 2020 года в квартире, расположенной на 4-м этаже в доме на улице Форсса в городе Серпухове, произошло возгорание.

«У подъезда дома обнаружены тела 90-летнего пенсионера и 31-летней женщины, проживавших в соседних квартирах на пятом этаже. Также в медицинское учреждение госпитализирован малолетний сын погибшей с признаками отравления угарным газом. По данному факту следственным отделом по городу Серпухову ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара могла послужить неисправность в работе электроприборов.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.