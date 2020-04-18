РИАМО - 18 апр. В Зеленограде задержали водителя, нарушившего официальный карантин, с ним также находился пассажир, на место прибыли правоохранители, скорая, сотрудники МАДИ, АМПП и ЦОДД, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Москвы.

«У водителя и пассажира подтвердилось заболевание коронавирусом. Они будут отправлены в Коммунарку», - говорится в сообщении.

В отношении задержанных водителя и пассажира составили протоколы об административном правонарушении. Автомобиль, на котором они передвигались, отправлен на спецстоянку.

В машине, кроме водителя и пассажира, также была собака. Дорожные инспекторы доставят ее домой.

На данный момент оперативные службы уехали с места происшествия, движение восстановлено.