РИАМО - 18 апр. В Зеленограде задержали водителя, нарушившего официальный карантин, с ним также находился пассажир, на место прибыли правоохранители, скорая, сотрудники МАДИ, АМПП и ЦОДД, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Москвы.
В отношении задержанных водителя и пассажира составили протоколы об административном правонарушении. Автомобиль, на котором они передвигались, отправлен на спецстоянку.
В машине, кроме водителя и пассажира, также была собака. Дорожные инспекторы доставят ее домой.
На данный момент оперативные службы уехали с места происшествия, движение восстановлено.
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