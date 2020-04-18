Для приверженцев здорового образа жизни праздники, на которых вся семья собирается за богатым столом, могут стать поводом для беспокойства по поводу фигуры. Попробуйте заменить привычные блюда низкокалорийными, но при этом не менее вкусными аналогами. Фотограф и фудблогер Наталья Федорова поделилась с корреспондентом РИАМО рецептами полезных пасхальных куличей, которые порадуют тех, кто следит за фигурой.

Банановый кулич

flickr.com, Sergey Galyonkin

Добавление банана придаст куличу необычный вкус и аромат. Такой рецепт обязательно понравится даже искушенным гурманам.

Потребуется:

- 2 банана

- 2 яйца

- 50 миллилитров кефира

- 150 граммов овсяных хлопьев или овсяной муки

- 1/2 чайной ложки соды

- 1 чайная ложка корицы

- 40 граммов грецких орехов

Измельчаем блендером геркулес. Если у вас овсяная мука, то она уже готова к использованию. Добавляем в блeндeр все ингредиенты, кроме орехов, и получаем овсяно-банановоe тесто. Его можно сделать и вручную – для этого нужно предварительно помять бананы в пюре.

Добавляем в тесто любые промытые орехи, перемешиваем. По желанию, можно добавить изюм, семечки. Разливаем тесто по формам, не доходя 1,5-2 сантиметра до края, – куличи чуть поднимутся. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 35-40 минут, выпекаем до готовности.

Из такого количества теста в зависимости от используемой формочки получается 3 кулича по 150 граммов каждый. И небольшой секрет: чем дольше взбивать тесто, тем лучше поднимется кулич и тем вкуснее он будет.

Калорийность на 100 граммов:

Ккал – 202

Белки – 6,38

Жиры – 7,67

Углеводы – 29,14

Воздушный кулич

Главная изюминка рецепта – оригинальная «глазурь». Украсить кулич вкусно, но без вреда для фигуры, можно творожными «шапочками».

Потребуется:

- 3 яйца

- 2 столовые ложки рисовой муки (примерно 20 граммов)

- 1 чайная ложка разрыхлителя

- 1-1,5 пакетика подсластителя (можно использовать сахарозаменитель)

- 40 граммов изюма

- ванилин по вкусу

Для украшения:

- 50 граммов творога низкой жирности

- 1 пакетик подсластителя

- ванилин по вкусу

Взбиваем блендером яйца с подсластителем 15-20 минут, желательно до пиков. В смесь, деревянной лопаткой, помешивая снизу вверх, добавляем рисовую муку и разрыхлитель.

Предварительно замачиваем изюм в горячей кипяченой воде, затем хорошо промываем.

Разливаем тесто по формам, не доходя 1,5-2 сантиметра до края, – куличи хорошо поднимутся! В каждую формочку кладем горсть изюма. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 15-20 минут, выпекаем до готовности.

Для «шапочки» перемешиваем брикетированный творог, подсластитель и ванилин.

После готовности даем куличам остыть, затем наносим творожную массу на каждый – можно добавить посыпку, только не увлекайтесь.

Из такого количества теста в зависимости от используемой формочки получается 3 кулича по 55 граммов каждый.

Калорийность на 100 граммов:

Ккал – 247,27

Белки – 11,83

Жиры – 8,15

Углеводы – 33,69

Творожный кулич

Пасхальный кулич из творога с нежной и немного влажной сердцевиной понравится любителям выпечки, которая тает во рту.

Потребуется:

- 400 граммов творога низкой жирности

- 4 яйца

- 110 граммов овсяных хлопьев или овсяной муки

- 1/2 чайной ложки разрыхлителя

- 1 столовая ложка мака кондитерского

- 60 граммов чернослива

- 2-3 пакетика подсластителя

- 5 граммов кокосовой стружки

- ванилин по вкусу

Предварительно замачиваем чернослив в горячей кипяченой воде, затем хорошо промываем.

Измельчаем блендером геркулес. Если у вас овсяная мука, то она уже готова к использованию. Пробиваем творог погружным блендером. Яйца с подсластителем взбиваем в густую пену.

Переливаем яичную смесь в творог, добавляем разрыхлитель, овсяную муку, мак, кокосовую стружку, ванилин. Венчиком тщательно перемешиваем тесто – оно получается достаточно густым. Затем высыпаем в него чернослив.

Выкладываем тесто по формам, не доходя 1 сантиметр до края, – куличи чуть поднимутся! Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 35-40 минут, выпекаем до готовности.

Из такого количества теста в зависимости от используемой формочки получается 4 кулича по 200 граммов каждый.

Калорийность на 100 граммов:

Ккал – 184,55

Белки – 16,53

Жиры – 5,08

Углеводы – 18,00