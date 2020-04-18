РИАМО - 18 апр. За одну неделю на территории Московской области было оформлено 900 протоколов за нарушение режима самоизоляции, сообщил руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

«Всего за неделю было оформлено 900 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Основную часть из них, около 500, оформили сотрудники Госадмтехнадзора совместно с сотрудниками полиции», - сказал Каратаев на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с членами регионального правительства.



По его словам, к административной ответственности привлечены 436 человек, а 52 юридическим лицам были вручены уведомления.

В Подмосковье из-за распространения коронавиурса действует режим самоизоляции, гражданам нельзя выходить из дома без веской причины. Кроме того, для поездок на транспорте необходимо оформлять пропуск.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

- Волонтерам в Подмосковье будут выдавать специальные пропуска. Изменения начнут действовать с 22 апреля.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье до 1 мая. Это касается строительных работ и услуг каршеринга.

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.