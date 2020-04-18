РИАМО - 18 апр. Снаряд времен Великой Отечественной Войны обнаружили в поле у деревни Некрасово в Можайском городском округе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.



«В 13:00 от оперативного дежурного поступила информация об обнаружении боеприпаса-снаряда времен Великой Отечественной Войны по адресу Можайский городской округ, деревня Некрасово», - говорится в сообщении.



Силами ОМВД выставлена охрана. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.

Изъятие и уничтожение запланировано силами взрывотехнического отряда на 20 апреля.