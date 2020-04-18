РИАМО - 18 апр. В столичной службе-112 на зафиксировали сокращения количества звонков из-за введения режима самоизоляции, ежедневно операторы принимают по 6-7 тысяч заявок, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Более 60% вызовов, которые требуют реагирования экстренных служб, сейчас приходится на скорую помощь. Помощь полиции требуется реже – в 30% случаев, приблизительно 5% вызовов направляются пожарным и спасателям», - говорится в сообщении.

Также горожане по номеру 112 хотят получить ответы на вопросы, связанные с Covid-2019. На них операторы не отвечают.

По вопросам распространения коронавируса в России работает круглосуточная горячая линия: 8-800-2000-112, также на вопросы по Covid-2019 отвечают сотрудники столичного департамента здравоохранения: 8 (499) 251-83-00 (круглосуточно) и 8 (495) 870-45-09 (с 08:00 до 21:00).

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

- Волонтерам в Подмосковье будут выдавать специальные пропуска. Изменения начнут действовать с 22 апреля.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье до 1 мая. Это касается строительных работ и услуг каршеринга.

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.