РИАМО - 18 апр. Более 550 пропусков аннулировали в столице, их оформили горожане, которые заражены коронавирусной инфекцией, и те, кто проживает с ними, сообщает московский оперативный штаб.

«Власти Москвы аннулировали 554 цифровых пропуска у горожан, зараженных коронавирусом, или у тех, кто живет с заболевшими и обязан соблюдать самоизоляцию», — сказал руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

В мегаполисе до конца апреля ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости.

Передвигаться на любом виде транспорта – личном и общественном - по столице можно только при наличии цифрового пропуска.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

- Волонтерам в Подмосковье будут выдавать специальные пропуска. Изменения начнут действовать с 22 апреля.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье до 1 мая. Это касается строительных работ и услуг каршеринга.

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.