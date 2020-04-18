РИАМО – 18 апр. Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова в столице за первые дни работы приняла свыше 260 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Один из лечебных корпусов клиники перепрофилировали и полностью переоснастили, что позволило увеличить количество обычных и реанимационных коек для коронавирусных пациентов. К каждой койке в отделении подается кислород, реанимация оснащена всем необходимым оборудованием. В корпусе установлен компьютерный томограф для оперативного обследования пациентов.

«За две недели мы полностью подготовились к приему пациентов. Мы круглосуточно принимаем больных с воспалением легких и с подозрением на Сovid-19, проводим первичную диагностику и последующее лечение в соответствии с клинической картиной заболевания, результатами обследований. Каждому поступившему пациенту выполняется компьютерная томография легких и набор необходимых анализов», – сказала главврач медучреждения Ольга Шарапова.

Она подчеркнула, что до момента постановки диагноза в течение нескольких часов пациенты находятся в специальных боксированных палатах, после чего размещаются в отделении для лечения.

В перепрофилированном корпусе установлена четкая маршрутизация пациентов до и после постановки диагноза, сделан необходимый запас средств индивидуальной защиты. Тщательно продуманы алгоритмы работы врачей и медсестер – со специальными карантинными зонами, строго расписанной логистикой внутри отделения и за его пределами.

Чтобы минимизировать личные контакты, в корпусе работает специальная система связи между медперсоналом для получения оперативной информации, консультации или практической помощи.

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18 АПРЕЛЯ

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Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

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