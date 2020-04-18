РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 апр. Возводимый на территории военного госпиталя в подмосковном Подольске многофункциональный медцентр готов больше чем на половину, работы ведутся круглосуточно, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

В Подольске на территории военного госпиталя строят многофункциональный медицинский центр по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ. Работы ведут специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск. Центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации. В нем будут лечить в том числе больных с коронавирусной инфекцией.

«В Подольске строительная готовность возводимого на базе военного госпиталя ЗВО многофункционального медицинского центра превысила 50%. В настоящее время строители завершили устройство цементно-песчаной стяжки, в финальной стадии находится монтаж металлоконструкций и устройство кирпичной кладки, проводятся работы по возведению внутренних перегородок, кровли, благоустройству территории», - говорится в сообщении.

На строительной площадке задействовано 723 рабочих и 49 единиц строительной и специальной техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены.

Всего в зоне дислокации войск Западного военного округа ведется строительство пяти многофункциональных медицинских центров в Санкт-Петербурге, Смоленске, Подольске, Калининграде и Одинцове, завершено строительство одного медцентра в Нижнем Новгороде. В госпиталях уже сформирован запас всех необходимых лекарственных препаратов, средств защиты и современной медицинской аппаратуры.

Часть медицинских специалистов уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени Сергея Кирова в Санкт-Петербурге. Штат новых центров будет укомплектовываться из числа военных врачей, фельдшеров и медицинских сестер преимущественно из состава окружных лечебных учреждений, на территории которых строятся многофункциональные центры. Также будут набирать гражданских специалистов.