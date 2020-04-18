РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 апр. Федеральный музей профобразования в усадьбе Ивановское Подольска опубликовал на своих страницах в соцсетях предметы из фондовых коллекций, связанные с именем известного врача Николая Маштакова в поддержку международной акции «Музеи говорят спасибо врачам», сообщается в группе «Усадьба Ивановское / Музей профобразования» в соцсети «ВКонтакте».

Акцию «Музеи говорят спасибо врачам» запустили американские музеи в знак благодарности медицинским работникам всего мира. В поддержку проекта любой музей может опубликовать на своих страницах в социальных сетях предметы из фондовых коллекций, связанные с именами медиков, с хештегами #MuseumsThankHealthHeroes, #музеиговорятспасибоврачам.

«Мы вспоминаем выдающегося человека, «хирурга с музыкальной душой» – Николая Маштакова (1889-1951 годы). Он был одним из старейших и уважаемых врачей нашего города, талантливым хирургом, активным общественным деятелем, автором нескольких десятков интересных работ по различным вопросам хирургической практики. Помимо врачебной деятельности, Маштаков любил играть на рояле, очень любил музыку Шопена, Грига, Рахманинова, и «Лунную сонату» Бетховена. Рояль фабрики Diederichs Freres семья Маштаковых передала безвозмездно в имение Ивановское, он и сегодня украшает собой один из экспозиционных залов усадьбы. Мы говорим слова благодарности всем, кто стоит на страже нашего здоровья за их усилия, старания, профессионализм!» – говорится в сообщении.

В настоящее время в Подольске проводится сбор средств на установку памятника заслуженному врачу РСФСР, кандидату медицинских наук, участнику четырех войн, кавалеру орденов Ленина и Красной Звезды, много лет возглавлявшему Подольскую городскую больницу Маштакову. Отдавая дань памяти военному медику, общественники Подольска попросили жителей поддержать акцию «Народному доктору – народный памятник».

Акцию планировали провести до 31 мая 2020 года. Сбор средств проводится через общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов городского округа Подольск.