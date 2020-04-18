РИАМО - 18 апр. В Москве в рамках борьбы с коронавирусом продезинфицировали более 300 миллионов квадратных метров дорог и общественных пространств, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В субботу в Москве прошла четвертая масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств.

«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства проведена единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Общая площадь обработанной территории составила свыше 300 миллионов квадратных метров», - сказал Бирюков.

По его словам, сплошной дезинфицирующей обработке подверглись асфальтобетонные и плиточные покрытия всех дорог, тротуаров, парковок, довоенных территорий и межквартальных проездов. Также обработке подверглись территории лечебно-профилактических учреждений, территории перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочные узлы и останови общественного транспорта.

Кроме того, тщательно продезинфицировали общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

«В общей сложности в проведении дезинфекции было задействовано свыше 70 тысяч сотрудников коммунальных служб, более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники и 2,3 тысячи оборудования», - отметил Бирюков.

Он уточнил, что для дезинфекции используются специальные средства, которые рекомендовал Роспотребнадзор. Они безопасных для людей и животных, а также используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.

В Москве из-за распространения коронавирусной инфекции действует режим самоизоляции, граждане не могут выходить из дома без веской причины.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

- Волонтерам в Подмосковье будут выдавать специальные пропуска. Изменения начнут действовать с 22 апреля.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье до 1 мая. Это касается строительных работ и услуг каршеринга.

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.