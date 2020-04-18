РИАМО - 18 апр. На общественном транспорте Подмосковья с 22 апреля будут действовать только электронные средства оплаты проезда - карты «Стрелка», «Тройка» или социальная карта, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения: <...> для передвижения с использованием любых видов транспорта общего пользования - номер электронной карты («Тройка», «Стрелка») для оплаты проезда на транспорте общего пользования или социальной карты», - говорится в документе.

В случае, если в цифровом пропуске не будет указан номер транспортной или социальной карты, то проезд будет невозможен.

Новые правила использования цифровых пропусков начнут действовать с 22 апреля.

За минувшие сутки в Московской области зарегистрировали 428 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заболевания в регионе достигло 3954.

В Подмосковье действует режим самоизоляции, граждане не могут выходить из дома без веской причины. Для поездок на личном и общественном транспорте необходимо оформлять цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- С 22 апреля оплатить проезд в Подмосковье можно будет только транспортной или соцкартой, номер которых должен быть вписан в цифоровой пропуск. Как получить пропуск, читайте в нашей инфографике.

Цифровой пропуск в Подмосковье Как получить пропуск и пользоваться им, смотрите в инфографике РИАМО.

- Московская область будет снабжать больных ОРВИ бесплатными лекарствами. Такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду. Как это будет реализовано, пока неизвестно.

- Волонтерам в Подмосковье будут выдавать специальные пропуска. Изменения начнут действовать с 22 апреля.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье до 1 мая. Это касается строительных работ и услуг каршеринга.

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.