РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 апр. В подмосковных Люберцах в субботу священнослужители онлайн проводят освящение куличей к Пасхе, сообщается в Instagram-аккаунте Свято-Троицкого храма округа.

«Дорогие братья и сестры! В Великую Субботу освящение куличей и других пасхальных снедей будет осуществляться следующим образом: в 15:50, 18:50, 21:50 священники нашего храма в прямом эфире совершат освящение, которое будет транслироваться в соцсетях», - говорится в сообщении.

Трансляции пройдут в группе в соцсети «ВКонтакте» и Instagram.

«После прочтения молитв священнослужители предложат Вам окропить куличи, яйца и другую праздничную пищу святой водой. Таким образом, освящение состоится при нашем совместном участии и с упованием на милость Божию», - заключается в материале.