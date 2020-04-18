РИАМО - 18 апр. Почти 650 миллионов рублей получено дотацией из федерального бюджета и 700 миллионов рублей из бюджета Московской области выделено на доплаты врачам, работающим с зараженными коронавирусной инфекцией, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«На данный момент из бюджета Московской области выделено 700 миллионов рублей, и практически 650 миллионов мы получили дотацию из бюджета федерального. На текущий момент уже более 8 тысяч медиков данные выплаты получают», - сказала Стригункова на совещании в Центре управления регионом.

По ее словам, с больными коронавирусом на данный момент работают 3 тысячи врачей и более 4,5 тысяч среднего и младшего медперсонала. Доплаты также будут получать и сотрудники скорой помощи.

Также в регионе врачам и медсестрам предоставляют бесплатное питание и проживание в гостиницах. Данные меры призваны обезопасить семьи медиков в период пандемии коронавирусной инфекции.

Медики, которые работают с зараженными Covid-19, будут ежемесячно (до июня включительно) получать дополнительные выплаты.

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18 АПРЕЛЯ

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