РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 апр. Торговый центр «МЕГА Белая Дача» в подмосковных Котельниках 19 апреля проведет онлайн мастер-класс по приготовлению оладий от шеф-повара Павла Фомичева, сообщается в Instagran-аккаунте ТЦ.

«Чтобы попробовать блюда из ресторана, не нужна доставка - ты можешь приготовить их сам. Побалуй себя оладьями с цукини, яйцом пашот и слабосоленым лососем. А как их приготовить, расскажет в онлайн-трансляции шеф-повар Moroshka Catering Павел Фомичев. Начало 19 апреля в 10:00», - говорится в сообщении.

Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке. Список ингредиентов для мастер-класса пришлют на электронную почту.