РИАМО - 18 апр. Муниципальных глав в обязательном порядке будут тестировать на коронавирусную инфекцию, такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Главы находятся тоже на передовой, на земле. Светлана Анатольевна (Стригункова, министр здравоохранения Московской области - ред.), я прошу вас организовать. <...> Обязательная сдача теста должна быть главам обеспечена», - сказал Воробьев на совещании в Центре управления регионом.

Он подчеркнул, что пройти тесты должен и ближайший круг глав городских округов. Также губернатор предложил назначить понедельник днем прохождения теста на Сovid-2019.

За минувшие сутки в региона было зарегистрировано 428 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество случаев заражения в области достигло 3954.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.