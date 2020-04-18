РИАМО - 18 апр. Врачам и медсестрам Московской области предоставляют бесплатное питание и жилье в гостиницах, чтобы обезопасить их семьи в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Чтобы обезопасить семьи медиков и избежать лишних контактов на время пандемии, мы предоставляем врачам и медсестрам проживание в гостинице, компенсируем стоимость питания. Также важно организовать бесплатный подвоз медиков ко всем этим точкам отдыха и работы», - сказал Воробьев на совещании в Центре управления регионом.
По его словам, Подмосковье имеет достаточные ресурсы для этих целей.
Воробьев напомнил, что, согласно решению президент РФ Владимира Путина, медики, которые работают с зараженными коронавирусом, будут получать доплату.
За минувшие сутки в Московской области зарегистрировали 428 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, общее число случаев заболевания в регионе достигло 3954.
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18 АПРЕЛЯ
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