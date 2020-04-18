РИАМО - 18 апр. Врачам и медсестрам Московской области предоставляют бесплатное питание и жилье в гостиницах, чтобы обезопасить их семьи в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Чтобы обезопасить семьи медиков и избежать лишних контактов на время пандемии, мы предоставляем врачам и медсестрам проживание в гостинице, компенсируем стоимость питания. Также важно организовать бесплатный подвоз медиков ко всем этим точкам отдыха и работы», - сказал Воробьев на совещании в Центре управления регионом.

По его словам, Подмосковье имеет достаточные ресурсы для этих целей.

Воробьев напомнил, что, согласно решению президент РФ Владимира Путина, медики, которые работают с зараженными коронавирусом, будут получать доплату.

За минувшие сутки в Московской области зарегистрировали 428 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, общее число случаев заболевания в регионе достигло 3954.

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18 АПРЕЛЯ

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.