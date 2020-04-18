РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 апр. Депутаты совета депутатов Подольска со своими помощниками и волонтерами развезли более 1 тысячи куличей участникам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и инвалидам, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В преддверии светлого праздника Пасхи председатель совета депутатов Подольска Дмитрий Машков вместе с коллегами-депутатами Юрием Стрелковым и Игорем Винокуровым организовали благотворительную акцию по обеспечению пасхальными куличами участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда и инвалидов Подольска.

«Благословили праздничную выпечку во Дворце молодежи с соблюдением всех мер безопасности. Праздничные открытки и более 1 тысячи куличей развезли нуждающимся волонтеры учреждения и помощники депутатов», - говорится в сообщении.

Благотворительная акция направлена на то, чтобы люди соблюдали режим самоизоляции и не ходили в храмы для освящения праздничной трапезы.