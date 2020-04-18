РИАМО - 18 апр. С начала введения пропускного режима для передвижения на любом виде транспорта в Московской области было выдано 4,5 миллиона цифровых пропусков, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Вы знайте, что с 15 апреля мы ввели обязательные цифровые пропуска для передвижения по области. Выдали за это время 4,5 миллиона пропусков», - сказал Воробьев на совещании в Центре управления регионом.

Он отметил, что временные ограничения, которые были введены на этой неделе, будут продлены до 1 мая.

Также волонтерам в Московской области с 22 апреля будут выдавать специальные пропуска.

Пропускной режим для передвижения на транспорте и обязательную самоизоляцию для всех жителей ввели в регионе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.