РИАМО - 18 апр. В Подмосковье будет расширена программа обеспечения бесплатными лекарствами, теперь их будут получать не только заразившиеся коронавирусом, но и больные ОРВИ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы приняли решение, расширить программу обеспечения бесплатными лекарствами, их будут получать не только те пациенты, у которых есть подозрение или подтвержден коронавирус, но и те, у кого зафиксирована ОРВИ», - сказал Воробьев на совещании в Центре управления регионом.

По его словам, такое решение очень важно, так как коронавирус может маскироваться под простуду.

За прошедшие сутки в Московской области зафиксировано 428 новых случаев заражения Covid-19, общее число случаев заражения в регионе достигло 3954.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.