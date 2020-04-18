РИАМО - 18 апр. Московской области нужно до конца апреля подготовить 7567 коек для зараженных коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«До конца месяца нужно подготовить 7567 коек. Из них с кислородом — 5929, а еще 509 — с ИВЛ. Что мы делаем... Деньги, которые выделило правительство, контрактуем на это оборудование», - сказал Воробьев в ходе совещания, трансляция которого проходит на телеканале «360 Новости».

По его словам, идет активное устройство новых коек, которые, как минимум, оборудованы кислородом или аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Все койки находятся в отдельно стоящих зданиях, они оснащены всем необходимым.

За минувшие сутки в Московской области зарегистрировали 428 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, общее число случаев заболевания в регионе достигло 3954.

В регионе в рамках борьбы с распространением коронавируса был веден режим самоизоляции для всех жителей. Он будет действовать до конца апреля.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.