РИАМО - 18 апр. Прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Московской области начал снижаться, а количество проводимых тестов увеличивается, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Видим, что количество тестов мы увеличиваем, а прирост на сегодняшний день по отношению к вчерашнему составил 12%. Вчера мы выросли на 15% к позавчерашнему дню, а позавчера было 18%», - сказал Воробьев в ходе совещания, трансляция которого проходит на телеканале «360 Новости».

По его словам, если и дальше продолжать работу с жителями Московской области, то можно рассчитывать на улучшение этих показателей.

При этом, губернатор отметил, что заполняемость коек в больницах региона продолжает расти.

За прошедшие сутки в Московской области зафиксировано 428 новых случаев заражения Covid-19, общее число случаев заражения в регионе достигло 3954.

В регионе в рамках борьбы с распространением коронавируса был веден режим самоизоляции для всех жителей. Он будет действовать до конца апреля.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.