РИАМО - 18 апр. В Подмосковье вводится новый тип цифрового пропуска для проезда на транспорте для волонтеров, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Возможность нахождения граждан вне места проживания (пребывания) и передвижения с использованием транспортных средств (в том числе транспорта общего пользования, железнодорожного транспорта, метрополитена, легковых и грузовых транспортных средств) подтверждается цифровым пропуском для осуществления волонтерской деятельности», - говорится в документе.

Изменения в порядок оформления пропусков для проезда на транспорте начнут действовать с 22 апреля.

В целях борьбы с коронавирусом с 15 апреля в Московской области и столице действует пропускной режим, для поездок на транспорте необходимо оформлять цифровой пропуск. Кроме того, в регионе продолжает действовать режим самоизоляции, гражданам можно выходить из дома только в случае крайней необходимости.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.