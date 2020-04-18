РИАМО - 18 апр. С 16 марта в столице на всех видах общественного и личного транспорта стали ездить на 71% меньше людей, говорится в сообщении пресс-службы департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Если сравнивать с 16 марта, когда еще были открыты школы, сейчас на всех видах транспорта ездят на 71% меньше людей. 16 марта передвигались 10,3 миллиона уникальных людей: 6,3 миллиона на всех видах городского транспорта и 4 миллиона на авто», - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что на сегодняшний день на городских улицах и дорогах зафиксировано всего 2,9 миллиона человек: 2 миллиона на машинах и 0,9 миллиона - на городском транспорте.

По его словам, все эти данные не учитывают пешее передвижение горожан по столице.

В городе до 1 мая введен режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Передвигаться на личном и общественном транспорте по Москве можно только при наличии цифрового пропуска.