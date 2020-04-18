РИАМО - 18 апр. Ограничения в проведении строительных и ремонтных работ в Московской области, а также приостановку работы сервисов каршеринга продлили до 1 мая, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«С 13 апреля по 1 мая 2020 года временно приостановить <…> выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства объектов медицинского назначения, объектов связи», - говорится в документе.

Также ограничения не коснутся строительных и ремонтных работ непрерывного цикла, связанных со строительством и обслуживанием инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов, строительства, а также реконструкции и капремонта объектов капитального строительства в целях реализации национальных проектов.

Кроме того, запрет не будет распространяться на строительство объектов агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в целях увеличения объемов производства продовольственной и сельскохозяйственной продукции.

Еще до 1 мая будет приостановлена работа сервисов каршеринга. При этом ограничения не будут распространяться на велопрокат.

«С 13 апреля по 1 мая 2020 года временно приостановить <...> оказание гражданам услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг по перевозке пассажиров по заказу, услуг такси, за исключением услуг такси, оказываемых перевозчиками, имеющими разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области и (или) Москвы», - говорится в документе.

Ранее губернатор Московской области отметил, что власти региона вместе со строительными компаниями разрабатывают регламенты, чтобы как можно быстрее открыть стройплощадки. Будут соблюдаться все меры предосторожности.

В Подмосковье в целях борьбы с коронавирусом действует режим самоизоляции, граждане не могут выходить на улицу без веской причины.

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18 АПРЕЛЯ

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