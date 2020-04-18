РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 апр. Власти подмосковного Подольска планируют рассмотреть вопрос увеличения количества автобусов на муниципальных маршрутах только после окончания режима повышенной готовности и проведения мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска сообщила на портале, что из-за режима повышенной готовности и сокращения количества автобусов на городских маршрутах Подольска каждое утро, чтобы добраться на работу, ей приходится ждать автобус №9 на остановке «Магазин «Маяк» по 15-20 минут. При этом приходит маленький автобус, в котором люди вынуждены стоять вплотную друг к другу, не соблюдая социальную дистанцию. Также на портале много жалоб на организацию автобусных маршрутов №№24, 29 и ряда других.

«В связи с резким снижением пассажиропотока на 65-75%, вызванным введением режима повышенной готовности, и с проведением мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, в настоящее время изменено действующее расписание и сокращено количество транспортных средств, выпускаемых на линию. Интервал движения в настоящее время составляет от 15 до 30 минут. Рассмотрение вопроса изменения параметров транспортной работы по маршруту №9 возможно после окончания проведения вышеуказанных мероприятий и отмены режима повышенной готовности», - сказал заместитель главы администрации округа Анатолий Гребенюк.



