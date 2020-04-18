РИАМО - 18 апр. Президент РФ Владимир Путин распорядился продлить до 15 июля паспорта и удостоверения с заканчивающимся сроком действия, сообщает Nation News.

«В связи со сложившейся ситуацией было принято решение о продлении срока действия документов, удостоверяющих личность граждан РФ, а также водительских прав», - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что документы будут действительны вплоть до 15 июля. Данный указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Кроме того, Путин распорядился перенести отчеты по доходам чиновников: теперь они должны быть представлены в срок до 1 августа 2020 года.

В России до конце апреля объявлены нерабочие дни. Часть организаций перешла на удаленную работу, часть приостановила деятельность. Ряд предприятий, у которых есть непрерывные циклы, оборонной деятельности и другие продолжили работать.