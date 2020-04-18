РИАМО - 18 апр. Столичные соцработники выполнили свыше 180 тысяч заявок по закупке продуктов, выгулу животных от пожилых москвичей на самоизоляции с 23 марта, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Во всех округах Москвы сегодня работают около 10 тысяч социальных работников и 1,2 тысячи помощников, которые оказывают поддержку жителям, соблюдающим режим самоизоляции. Если возникнет необходимость, то социальные службы увеличат количество сотрудников до 13 тысяч», - говорится в сообщении.

В среднем один соцработник помогает 23 пенсионерам. Жители Москвы могут попросить купить лекарства, продукты, товары первой необходимости, дрова и уголь для дачи. Также соцработники выгуливают домашних животных и доставляют для них корм.

Чтобы получить помощь на самоизоляции, нужно позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 и оставить заявку. Заявку обработает сотрудник, после чего передаст ее соцработнику и в течении суток с момента получения запроса необходимая помощь будет оказана. Заявки принимаются с 8 утра до 9 вечера.

До конца апреля в городе действует режим самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только в случае крайней необходимости. Пожилым горожанам и тем, кто находится в группе риска по коронавирусу, помогают волонтеры.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.