РИАМО - 18 апр. Депутат Мособлдумы Иван Жуков скончался на 64 году, он входил в комитет по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики регионального парламента, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Иван Николаевич был энергичным, жизнелюбивым человеком, верным другом. Настоящий профессионал, он служил примером безграничной преданности своему делу. Его отзывчивость и компетентность снискали подлинное уважение всех, кто работал вместе с ним», - написал Брынцалов на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

Он также выразил соболезнования родным и близким Жукова.

Как уточняется на сайте Мособлдумы, Иван Жуков родился 17 июля 1956 года в Краснодарском крае. Был депутатом от Ногинского одномандатного избирательного округа, входил в комитет по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Мособлдумы.

Жуков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденами: Ивана Калиты, «Во славу законности», знаком Преподобного Сергия Радонежского.