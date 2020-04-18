РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 апр. Жители подмосковного Подольска пожаловались на сильный шум по ночам от разгрузки товаров в сетевой магазин и попросили принять меры, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале на магазин «Дикси» на улице Циолковского, 10/6. По ее словам, там разгружают товар в ночное время, из-за чего жители не могут спать от шума, плачут дети. Она попросила принять меры. Обращение по вопросу устранения нарушений в сфере организации стационарной торговли рассмотрело повторно управление потребительского рынка администрации городского округа.

«В период противодействия коронавирусной инфекции для оперативного обеспечения населения товарами первой необходимости на основании письма министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области разрешена круглосуточная бесплатная парковка для грузового транспорта в целях выгрузки продуктов питания и иных товаров на объекты торговли и общественного питания и доставки товаров покупателям, заказанных посредством интернет-торговли и сервисов доставки. В настоящее время покупательский спрос снизился и ночные поставки товаров приостановлены. Копия объяснения директора магазина прилагается», - сказал заместитель главы администрации Подольска Алексей Кук.