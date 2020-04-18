РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 апр. Пожар произошел в квартире дома в микрорайоне Ковровый Котельников, пострадали люди, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Семнадцатого апреля в 0:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Котельники, микрорайон Ковровый, дом №20, квартира №1.

«В 0:36 - ликвидация пожара. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

В тушении участвовали восемь единиц техники и 23 человека.