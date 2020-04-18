РИАМО - 18 апр. В Подмосковье с 22 апреля военных, судей, адвокатов и журналистов обяжут оформлять пропуска для передвижения на транспорте, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Всем тем, у кого имеются служебные удостоверения, для поездок на транспорте все равно придется сообщать все сведения и оформлять пропуск в порядке, утвержденном министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Изменения начнут действовать с 22 апреля.

В целях борьбы с коронавирусом с 15 апреля в Московской области действует пропускной режим, для поездок на транспорте необходимо оформлять пропуск. Кроме того, в регионе продолжает действовать режим самоизоляции, гражданам нельзя покидать жилище без веской причины.

В Подмосковье оформить пропуска на передвижение на транспорте можно через приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус». Конусльтация по данном вопросу можно получить по телефону горячей линии 8-800-550-50-30.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.