РИАМО - 18 апр. В столице рост заражения коронавирусной инфекцией идет не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как, например, в Нью-Йорке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Неделю назад московские медучреждения работали на пределе. Сегодня – они перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей. Более того, я приостановил перевод пяти крупных клиник в режим работы с коронавирусом, который должен был произойти с 20 апреля. Эти клиники будут находиться в резерве и продолжат оказывать обычную медицинскую помощь», - написал мэр в личном блоге.

Он отметил, что в городе из-за принятых мер удалось не допустить взрывной рост заражения коронавирусной инфекцией.

«Наша с вами общая победа, которая поможет спасти большое количество жизней москвичей», - подчеркнул Собянин.

Он напомнил, что было принято решение о введении пропускного режима в Москве, а также дополнительные меры по ограничению работы столичных предприятий.

По его словам, в рамках принятых мер в мегаполисе передвижение на транспорте машин снизился более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.