РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 апр. Предприниматель из Котельников Зия Шафиев закупил к Пасхе куличи для ветеранов и врачей, сообщается в Instagram-аккаунте отдела потребительского рынка администрации горокруга.

Предприниматель в период пандемии столкнулся с проблемами в бизнесе, но продолжает оказывать помощь социально незащищенным категориям граждан в приобретении товаров первой необходимости.

«В преддверии большого православного праздника Светлой Христовой Пасхи Зия Шафиев оказал содействие в приобретении пасхальных куличей врачам и ветеранам. В свою очередь мы тоже выражаем благодарность всем врачам и говорим им большое спасибо», - говорится в сообщении.

Шафиев ранее принял непосредственное участие в организации производства защитных масок для раздачи волонтерам и нуждающимся.

За прошедшие сутки в Московской области зафиксировано 472 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заразившихся Covid-19 в регионе достигло 3954.

В Московской области введен режим самоизоляции для всех жителей до 1 мая. Также для передвижения по региону на личном или общественном транспорте нужно оформить цифровой пропуск. Данные меры были введены в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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