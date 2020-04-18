РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 апр. Жители подмосковного Красногорска в субботу и 22 апреля могут посмотреть онлайн-трансляции видеоинсталляций в музыкальном сопровождении ансамбля «Купина», сообщается в группе проекта «Звучащие полотна» в соцсети «ВКонтакте».

В городском округе Красногорск на время ограничительных мер, направленных на недопущение распространения эпидемии коронавируса, работает проект «Тем временем». На платформе «Вся культура Красногорска» горожане могут посмотреть, какие концерты, спектакли, мастер-классы, творческие проекты в режиме онлайн подготовили культурные центры муниципалитета.

«Серия короткометражных художественных видеоинсталляций под музыкальное сопровождение гуслей и оркестра. Музыка композитора Владимира Беляева», - говорится в сообщении.

Начало трансляций в 20:00. Также на странице проекта «Звучащие полотна» доступны видеоролики от 12 и 15 апреля.

Культурный центр «Купина» имени Любови Жук работает в поселке Нахабино Красногорска с 2009 года. Основное направление деятельности центра - обучение игре на гуслях. Также в центре есть одноименный концертный ансамбль гусляров.