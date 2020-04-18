РИАМО - 18 апр. Более 4 тысяч заявок от пожилых москвичей на самоизоляции на доставку дров и угля на садовые участки выполнили городские службы, сообщил в субботу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках исполнения поручения мэра организована работа по обеспечению углем и дровами пожилых граждан, уехавших на дачи для соблюдения режима самоизоляции. За три недели специалистами комплекса городского хозяйства выполнено уже более 4 тысяч таких заявок», - сказал Бирюков.

Он отметил, что для оперативной доставки дров и угля задействованы больше 150 единиц техники, среди которых погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы.

По его словам, уголь московским пенсионерам на самоизоляции доставляют по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

До 1 мая в городе для всех жителей введен режим обязательной самоизоляции. В Москве приостановили работу многие предприятий, учреждения и организации. Также для горожан и бизнеса предусмотрен ряд мер поддержки как федеральных, так и столичных.