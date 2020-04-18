РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 апр. Члены сообщества рок-музыкантов «Рокстория» из подмосковного Красногорска приглашают единомышленников пообщаться онлайн в субботу, сообщила лидер сообщества Дарья Махортова.

«А что будет со звуком, если петь в маске? Восемнадцатого апреля в режиме онлайн пройдут открытые репетиции групп – участников нашего городского сообщества музыкантов «Рокстория». Трансляция запланирована на YouTube-канале (в поиске «Рокстория» обязательно найдется). Обещаю, что мы будем предельно аккуратны и внимательны по отношению друг к другу, но без музла уже просто невозможно», – написала Махортова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Расписание репетиций: в 18:00 – группа LUNAR MIURA, 19:00 – #SPOFCH, в 20:00 – «Американская комедия».

«В прямом эфире музыканты исполнят авторскую музыку и ответят на вопросы зрителей. Присоединяйтесь», – заключила Махортова.