РИАМО – 18 апр. 45% новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве составляют люди младше 45 лет, еще 6,5% – дети, за сутки в столице выявили 2649 новых случаев Covid-2019, сообщает оперативный штаб Москвы.

Всего в городе зафиксировано 20 754 случая заражения коронавирусом. Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

«45% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65 лет и еще 13,5% старше 65 лет, причем 4% из них – старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших – дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», – говорится в сообщении.

В России за сутки выявили 4785 новых случаев заражения Covid-2019, выздоровели 467 человек, умерли 40 человек. С начала пандемии зафиксировано 36 793 случая заражения, 3057 пациентов вылечили, 313 человек умерли.

Из-за введенного в Москве режима самоизоляции до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений горожан по городу и распространения Covid-2019.

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск: специальный код, состоящий из цифр и букв. Пропуск можно оформить бесплатно.

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Текстовая трансляция

18 АПРЕЛЯ

- Судей и военных обяжут оформлять пропуска для поездок по Подмосковью. Также это коснется журналистов.

- Грузовым автомобилям не нужно получать цифровые пропуска в Москве. Данная норма будет гарантом стабильности снабжения мегаполиса продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости и так далее.

- Временные ограничения из‑за коронавируса продлили в столице до 1 мая. Мэр Москвы уточнил, что на сегодняшний день передвижение граждан в мегаполисе контролируется в ручном режиме, но этого недостаточно.

- Для волонтеров в Москве введут отдельные цифровые пропуска.

- За сутки в России зарегистрировали 4785 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2649 заболевших, в Подмосковье - 428.