РИАМО - 18 апр. В Москве с 22 апреля по 1 мая приостановят действие всех проездных билетов в метро, Московском центральном кольце и наземном общественном транспорте, кроме «Тройки», «Стрелки» и социальных карт, следует из указа мэра столицы, размещенного на официальном сайте мэра города.

Также исключение составят месячные проездные билеты без лимита поездок на трамвае, автобусе, троллейбусе и с лимитом 70 поездок на метро, Московской монорельсовой транспортной системе и (или) на Малом кольце Московской кольцевой железной дороги.

«Чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке. Теперь – данное требование становится обязательным», - пояснил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.

Те, кто не смог из-за введенных ограничений использовать проездной билет, смогут обратиться в кассы метро с правом получения билетов с количеством поездок, равным числу неиспользованных поездок.