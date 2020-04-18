РИАМО - 18 апр. Жители Московского региона, соблюдающие режим самоизоляции, могут обустроить на балконе своей квартиры уютное место для чаепития, просмотра кино и садоводства, сообщил РИАМО дизайнер IKEA Александр Бурцев.

Во время всеобщей самоизоляции балкон может стать главным окном в мир, местом, где можно отдохнуть от повседневных дел и заняться хобби.

«Вместо большого стола для домашних посиделок можно самостоятельно соорудить маленький. Возьмите большие настенные крючки и обычную разделочную доску. Прикрепите крючки к стене балкона, положите на них доску, и ваш стол готов. Ставьте на него чашки чая и блюдца со сладостями», - сказал Бурцев.

Если дома есть проектор, то вечером на балконе можно устроить кинотеатр на свежем воздухе. Для этого нужно установить раздвижную штангу и повесить на нее белую шторку для ванной. Чтобы импровизированный экран не снесло ветром, следует утяжелить его по краям. Осталось поставить на балконе стул или кресло и наслаждаться фильмом.

Также можно поставить на сооруженный столик ноутбук или планшет и смотреть кино на нем. Дизайнер добавил, что уютную атмосферу на балконе помогут создать светильники на солнечных батареях или стильные подсвечники.

«Если же у вас есть хобби, то балкон - самое подходящее для него место. Если вы увлекаетесь живописью, то на балконе можно легко устроить собственную творческую мастерскую. Краски и холсты можно хранить в мобильной тележке, а с помощью крючков, стаканчиков и узких полочек у вас получится эффективно использовать пространство вокруг себя», - отметил эксперт.

Садоводы, которые пока не могут выехать на дачу, могут использовать балкон для выращивания растений. Садовые принадлежности можно хранить в небольшой корзине. Избежать беспорядка из-за пересадки растений из одного горшка в другой поможет тележка на колесиках и поддон с высокими бортиками.